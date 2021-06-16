兒童醫院兩線　兩年仍無低地台車

來往香港兒童醫院至秀茂坪上邨的90B線，預計最快今年9月有低地台小巴投入服務。

運輸署於2018年招標新一批3組、港島及九龍5條專線小巴路線參與低地台小巴試驗計劃，其中一組為服務香港兒童醫院的兩條路線，並特別設有條款要求營辦商必須於服務一年內調配一輛低地台小巴，惟至今小巴線營運逾2年仍未達標，地區人士指營辦商已訂購小巴並積極籌備，因疫情關係延期到港，將於9月前提供服務。

來往香港兒童醫院的專線小巴路線分別為往返油塘油麗邨的90A，以及來回秀茂坪上邨的90B線，該招標條款特別訂明營辦商需由服務首日起計一年內，調配一輛全新可供輪椅上落的低地台公共小巴提供服務，惟路線由2019年3月營辦至今超過2年，仍未有低地台小巴。

九龍城區議員張景勛指，兒童醫院啟用以來接獲不少輪椅人士希望搭小巴前往，據知營辦商已訂購低地台小巴，在籌備上亦態度積極，估計因疫情關係在付運到港，以至落地測試時需要更多時間，希望政府亦能協調小巴公司，如擴闊兒童醫院落客區，提供泊車等協助。

運輸署發言人指，90A及90B小巴線，營辦商將於今年9月或之前調配一輛低地台小巴行走該組路線。預定今年第三季開始運作往來粉嶺皇后山至北區醫院的新專線小巴路線，亦承諾在開始營運後一年內調配一輛低地台小巴。