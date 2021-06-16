歐美峰會聯合公報　關注中國人權及香港狀況

歐美峰會周二（15日）在比利時布魯塞爾舉行，在會後發表的聯合公報中，提及雙方會繼續在共同關注的中國相關事宜上協調，包括新疆和西藏的持續侵犯人權情況、香港自治和民主被侵蝕、經濟脅迫行為、失實資訊宣傳、南海和東海狀況等，並強調台海和平穩定重要性。

美國總統拜登出席七大工業國集團（G7）峰會和北約峰會後，他周二到歐盟總部出席歐盟美國領袖峰會，會晤歐盟委員會主席萊恩以及歐盟理事會主席查爾斯‧米歇爾（Charles Michel）。峰會結束後歐盟發布的公報中提及上述內容，亦提及歐美推動數碼化轉型的決心，以刺激貿易及投資、強化科技和工業的領先地位、推動創新、保護和促進關鍵和新興的科技以及基礎設施。公報強調，歐美雙方是基於包括尊重人權在內的共同的民主價值觀，在新技術的開發和部署方面進行合作；為此，美國和歐盟會成立一個高級別的「貿易與科技委員會（Trade and Technology Council, TTC）」，以發展雙邊貿易和投資關係；避免新增不必要的技術性貿易壁壘；在技​​術、數碼議題和供應鏈方面，作出協調、尋求共同點，並加強全球合作等。

公報也強調歐美將合作改革世界衞生組織，包括強化世衞的突發衞生事件準備和應對工作組，及呼籲世衞的下一階段疫情起源調查必須透明、以科學為基礎且由專家主導，不受干擾。

萊恩在與拜登會面後的記者會上表示，中國的人權紀錄是中國與歐洲產生分歧的主要議題，也因為這個理由，使中國成為歐盟的體制競爭對手(systemic rival)；她又談及歐美及中國在科技層面上的競爭，她說：「毫無疑問地，我們是經濟上有強烈競爭的對手，為此我們需要工具。」她說，不但要有工具保障5G等數碼市場，也需要外國直接投資、投資篩查等措施，以確保公平的競爭環境。

另一方面，比利時的國會周二亦提出一項決議，警告中國新疆的維吾爾族存在「種族滅絕的嚴重風險」，有關動議已獲得議會外交關係委員會通過，並將在7月1日全體會議上確認。這將會是繼加拿大、荷蘭、英國、立陶宛和捷克之後，譴責中國對維族人實行「反人道罪行」的第6個民主議會。