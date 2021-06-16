東方日報A1：壹傳媒無恥　侵擾張栢芝幼子

壹傳媒黎智英多行不義，窮途末路！旗下《壹週刊》兩年前未經同意下派記者冒認女藝人張栢芝的朋友，向入境處申請張的幼子之出世紙副本，上載到《壹週刊》網站。事件中壹傳媒、《壹週刊》的出版公司和該刊總編輯事後被票控「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪。他們昨日在西九龍裁判法院認罪，每名被告被判罰款4萬元，總共罰款12萬元。同案原被控協助及教唆罪的《壹週刊》記者，則獲准以2,000元簽保守行為12個月。主任裁判官徐綺薇判刑時指，傳媒有責任報道事實，但亦需尊重別人私隱。

本案被告依次是壹傳媒有限公司、Element 5 Digital Limited、及《壹週刊》總編輯麥景慶（47歲），被控於或約於2019年1月28日，披露一名兒童的出生證明書核正副本內所載的個人資料，而該資料未經資料使用人、即生死登記官同意，而取自資料使用人，並意圖以此獲益。《壹週刊》記者鄭靜，原被控於同日在香港協助及教唆上列3名被告披露有關資料。鄭昨同意自簽守行為後，其控罪獲准撤銷。

案情指，《壹週刊》於控罪所指當日，在其網站上載文章及錄影片段，披露涉案的出生證明書，被披露的資料包括一名兒童的中英文名、出生日期、性別及其母親全名。入境事務處確認，除兒童母親外，只有鄭靜於2019年1月5日申請該童的出生證明書副本。鄭報稱與事主母子是朋友關係，及副本是用作個人用途，但其實兒童母親從未授權任何人申請副本。

案發時，Element 5 Digital是《壹週刊》的登記東主、印刷人及出版人，而麥景慶是《壹週刊》的註冊編輯及Element 5 Digital的代表，鄭靜是Element 5 Digital之僱員。各被告同意他們披露有關資料，是為了獲取利益。

辯方律師昨求情指，今次是相關法例首次被引用來控告報刊，對報社而言是個深刻教訓，對業界亦有警惕作用。律師指麥景慶對法例敏感度不足，事後已發通告，叮囑員工不能刊登涉及私隱的文件，又指案件已成其事業污點。

裁判官在判刑時指出，兒童出生不應被隨意披露，雖然藝人生活或會引起公眾好奇心，但凡事都需要取平衡，傳媒有責任報道事實，亦需尊重別人私隱，公眾人物也不例外。裁判官念及各被告初犯及認罪，故以罰款方式處理。

案件昨日上午判決後，《壹週刊》於昨日下午在網站刊登道歉聲明，承認曾刊登屬於張栢芝小姐親人的一份出生登記紀錄副本，因此侵犯了張的個人私隱，並對張造成困擾。《壹週刊》就此事向張致歉，並指早於去年已收回及刪除相關報道，且日後也不會再刊登相關資料。

案件編號：KTS 566-569/2021

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