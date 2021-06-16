變種病毒少女家中急凍鱷魚肉包裝驗出新冠　許樹昌料受患者污染

本港首宗社區變種病毒個案源頭仍未明，衞生防護中心前日(14日)與專家到該名17歲少女的天水圍住所、曾逗留的寵物店及屯門德榮工業大廈補習社視察，其中3個取自患者家中雪櫃冷藏格的環境樣本中，驗出1包泰國生產的急凍鱷魚肉包裝表面有新冠病毒。身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(16日)在電台節目表示，相信有關包裝只是被少女污染。

許解釋，向衞生署了解後，得知少女不時打開雪櫃找食物，期間亦有打噴嚏，而鱷魚肉包裝上驗出的病毒量低，相信包裝被少女污染亦不出奇。他指出，當局會再檢驗同一零售商的同類產品包裝樣本，如果未有再驗出病毒，則可假設包裝是被少女污染。他又認為可為包裝上的病毒做基因排序及病毒培殖，以確定是否具傳染性。

他續指，衞生署曾在機場檢驗過萬個急凍食品包裝樣本，包括40多個鱷魚產品樣本，都無驗出病毒，但北京新發地市場曾在冰凍食品包裝樣本培植出活病毒，所以建議市民將急凍食品放入雪櫃前，用洗潔精等清洗包裝表面。

另外，他稱17歲少女確診至今已超過10日，相信較難找到感染源頭，認為個案只造成小型家庭群組感染可屬幸運，加上本港目前仍有嚴謹的社交距離措施及市民戴口罩。