警元朗冚無牌酒吧　拘負責人及35酒客兼發告票

元朗警區刑事調查隊聯同元朗分區雜項調查隊、軍裝巡邏小隊以及新界北衝鋒隊，展開代號「雷霆」的反罪惡及反三合會行動，突擊搜查區內的無牌酒吧，於昨晚（15日）約11時搗破一間位於媽橫路45至67號一間懷疑無牌酒吧。

行動中，警方拘捕1名48歲姓張男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外，單位內26男9女，年齡介乎17至63歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

所有被捕男女亦違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書，所有被捕男女正被扣留調查。

行動中，檢獲約300支啤酒、約20張枱櫈、1個雪櫃、4部電視及1組音響設備，所有檢獲的證物共約值10萬元。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。