警上環搗破非法賭檔　22男女被捕兼犯聚收告票

西區警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，昨日（15日）進行打擊非法賭博行動，突擊搜查上環高昇街一大廈單位，搗破一個懷疑地下百家樂賭檔。

行動中，一名45歲姓李本地男子，涉嫌「經營賭博場所」被捕。單位內另外15男6女，年齡介乎31至74歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女同時亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（599G章），警方遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人士現正被扣留調查，警方不排除會有更多人被捕。

行動中，警員檢獲1張大型百家樂賭枱、約766副啤牌、1套百家樂電腦軟件、2個大螢幕、約21萬5千元現金賭款、面值共約1百20萬元的籌碼、1張電動麻雀枱、2副麻雀及5本記帳簿。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。