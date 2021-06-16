台山核電廠或因燃料棒勞損致洩漏　專家：涉質量檢測未做好

台山核電廠本周一(14日)被指可能出現放射性物質外洩，保安局昨日(15日)表示核電廠處於安全狀態，並確定沒有向環境產生任何放射性洩漏。香港核學會主席陸炳林今早(16日)在電台節目表示，台山核電廠有機會是燃料棒出現洩漏，但核電廠有多重保護，燃料棒亦是密封組件，外面有高壓缸作為第2層屏障，然後再有1個安全殼包着，加上台山距離香港百多公里，估計未有對香港造成影響。他又指，核電廠都會出現燃料棒損毀，可能是製造過程質量監測未做到非常好，亦可能是台山核電廠在大輸出率及能量高的情況下，令燃料棒受壓及勞損。

陸續稱，台山核電廠周邊未出現異象，相信今次的洩漏屬可控及預期之中，核電廠可在下次大維修時更換新燃料棒，而損毀燃料棒則放於儲存池，可令溫度及輻射降低。台山核電廠於2019年投產，至今出現7次0級事件，他指0級事件對安全無影響，可作為核電廠學習資料，但日後要小心及改變維修。至於核電廠出現多宗0級事件，可能由於核電廠採用法國新設計，為全球首間核電廠採用相關設計，運作上可能出現小問題，但認為只要無安全隱患就無問題。

曾在香港天文台擔任助理台長的廣東核電廠核安全諮詢委員會委員梁榮武表示，台山核電廠在正常程序下會排放惰性氣體，過程有一定規範，且排放惰性氣體不代表出現嚴重問題。

對於外電指被釋出的氣體涉及「氙」和「氪」，梁指出，該兩種氣體的輻射劑量很低，即使吸入亦不會有長期影響，而香港與台山距離遠，即使放射性物質隨風吹到香港，亦會被稀釋，強調核電廠有三重防護設計，安全系數非常高，即使有一、兩條燃料棒破裂，問題亦不大。

至於大亞灣及巔澳核電台與本港距離較近，梁稱由於本港於春天及冬天吹東北風，天文台會集中於東北面監測放射性物質，一旦出現核意外亦有應變計劃。對於是否需要加強通報機制，他認為通報機制是針對核意外，如果無潛在危險，就毋須加強機制，但若有關方面能提供具體數據，可令市民較安心。