德信校長郭超群休假　學生感突然　家長：聽聞停職一星期

位於佐敦的老牌天主教男校德信學校忽有人事變動，該校家長昨日(15日)突然接獲學校通告，指校長郭超群因「未能履行校長職務」，即日起休假。東網記者今早(16日)到學校了解情況，多名家長及同學對事件感到突然，又不揣測箇中原因，形容校長為人友善，希望能盡快回校重拾教鞭，而教職員則三緘其口，只着記者向校務處查詢。

來自小四的陳同學表示，昨日臨放學收到學校通知，覺得事件很驚訝突然，消息宣布時老師無交代原因，而校長時常與同學開周會，感覺「人幾好、幾友善」。家長黃先生亦認為事出突然，對校長評價很好，覺得他是一個很好的校長，因為該校為是男校，校長很着重兄弟情，很關心學生，但對校長被休假的原因不作揣測。

有不願透露姓名的家長透露，聽聞校長只停職一禮拜，認為校長為人友善，會聽家長及同學意見，教學質素亦很好，希望校長盡快回校。

郭超群在德信學校任教多年，2011年在德信學校任職副校長，至2013年9月升任為校長，他亦在2014年獲教聯會頒發優秀教師獎(國情教育組)，更於2010/11年度，獲行政獎官卓越教學獎(德育及公民教育)嘉許狀。該校自1989年六四事件發生後，郭一直以來堅持舉辦祈禱會，為死難者進行祈禱，亦會為學生講述事件起因。