政府增撥11.5億　資助長者牙科服務及學童電子學習

政務司司長張建宗昨日(15日)主持扶貧委員會，通過長者牙科服務資助項目，並通過增加資助清貧中小學生購買流動電腦裝置以實踐電子學習項目的撥款，合共11.5億港元。

扶貧委員會通過關愛基金下的長者牙科資助服務，包括容許75歲或以上在五年或更早之前曾接受服務的長者，可第二次免費鑲配活動假牙。另外，資助項目加入移除牙橋及杜牙根的服務。

每名長者的資助上限由現時18,689萬港元，上調至26,080港元，有關的資助總撥款額將由現時的13.92億港元，增加8.66億港元，至約22.59億港元，其中包括7,786萬港元的行政開支。

此外，委員會又通過增撥2.86億港元資助中小學生購買流動電腦裝置以實踐電子學習。項目的總承擔額為7.154億港元，當中行政開支的預算1,154萬元則維持不變。

在2020／21學年，教育局因應疫情彈性處理項目申請，接受所有推行電子學習的公營中小學為合資格的學生申請，吸引約870間學校參與，超過14萬學生受惠，總資助金額約為5.68億港元。而2018/19學年則只有188間學校申請，13,856個學生受惠，合共發放4,920萬港元的資助金額，有見項目的參與率及受惠人數，故委員會同意增加撥款。