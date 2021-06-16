區議員下月宣誓料170人遭DQ　公民黨新同盟首當其衝

涉及區議員宣誓的法例上月已刊憲生效，消息指當局計劃下月安排區議員逐一宣誓，目前正擬訂作為違誓或宣誓無效標準的「負面清單」，當中涉及最少三類行為，包括曾參與去年民主派「35+」初選、借出議員辦事處作票站，以及曾簽署「墨落無悔」聲明書。按以推算，至少170名區議員將被褫奪議席(DQ)，當中分別11人和7人是區議會正副主席；公民黨及新民主同盟所有區議員將「全數陣亡」，民主黨亦將失至少半百議席。

《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》上月刊憲生效，政圈早前盛傳民政事務局積極爭取本月安排宣誓，惟政府及後藉詞要等待區議員辭職潮穩定後才會進行。據悉，政府最新計劃於下月安排區議員逐一宣誓，屆時會按當局正在制訂的「負面清單」，以裁定宣誓是否有效或有否出現違誓情況。

據了解，新的「負面清單」上將包含最少三類與去年「35+」初選相關的行為。其中，所有曾參與初選者，不論是否排在名單首位，預料全數均會被DQ；至於曾借出議辦作初選票站者，亦會落入DQ「紅線」；而曾簽署名為「墨落無悔堅定抗爭」的抗爭派立場聲明書，亦會列入「負面清單」當中。《港區國安法》實施後，政府隨即界定「光復香港、時代革命」為違法口號，據悉當局正研究是否將曾以此作為政綱者一併DQ。

按照新的「負面清單」上3條「紅線」推算，至少170名區議員觸犯有關行為，包括11名區議會主席及7名副主席。政黨方面，公民黨及新同盟當時以政黨名義簽署「墨落無悔」聲明書，料兩政黨目前僅剩下的18名及9名區議員，最終亦難逃被DQ的命運。至於當時有52名區議員曾借出議辦作初選票站的民主黨，料日後該黨區議員人數勢大減至僅31人。

民政事務局局長徐英偉早上出席立法會會議後，被追問區議員宣誓的問題。他表示由於人數較多，需要時間安排，暫未有進一步消息公布，又指宣誓要求早前在立法會已有詳細討論，會跟隨法例安排。對於有傳當局將大規模DQ區議員，會否補選時；徐指不應有太多猜測，補選安排則可向政制及內地事務局查詢。

議員梁志祥認為無必要補選，因有其他如分區委員會等地區諮詢架構存在，又認為在完成宣誓後，仍有一大批不算是胡作非為的區議員可為選民服務。另一議員周浩鼎則質疑「35+」初選性質破壞一國兩制，部分人參選時以「光時」作政綱，難以令人信納是真心擁護《基本法》及效忠香港特區，又批評現時區議員在崗位上胡作非為，導致職能失衡，但認為若未來區議會組成符合愛國者治港原則，應繼續存在。