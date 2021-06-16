學生涉管萬用刀脫罪　官指無法證明與示威有關

18歲男學生黃敬知，涉嫌在去年5月24日響應網上號召，到港島參與反國歌法及國安法示威，結果在金鐘添馬公園被搜出一把萬用刀。他否認一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，經過審訊後，今（16日）在東區法院被裁定罪名不成立，當庭釋放。惟裁判官王證瑜認為被告自招嫌疑，拒絕被告的訟費申請。

裁判官指，本案主要爭議被告管有萬用刀的意圖，而本案只能依賴環境證供，不過疑點重重。首先，案發現場當時沒有示威、沒有人損壞物品、沒有警察圍封現場，當時環境平靜，甚至有人散步，被告當時也沒有叫口號、舉標語，只是坐在長櫈上。警員截查時，被告亦十分配合，沒有逃走或丟棄任何物品。當時涉案萬用刀收藏在袋內的底部，袋內亦有其他與示威無關的物品，無證據顯示被告將會用該把刀。控方亦不能證明被告曾經或即將會參與當日港島區的示威活動，故裁定被告無罪。

辯方聽罷判決後申請訟費，惟法庭拒絕，因為被告當時的確管有涉案萬用刀，而今次審訊並無解釋為何被告會管有刀具，故裁定被告自招嫌疑。至於同案另一名被告徐浩軒（16歲，學生）早前已承認同一項控罪，他管有一盒迷你螺絲批套裝，獲判2年感化。