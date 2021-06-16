小蠔灣擬建龕場　官員懶理東涌交通塞爆捱轟

本港骨灰安置所長期不足，政府計劃於大嶼山小蠔灣興建骨灰安置所，涉款1.82億港元。立法會工務小組委員會今（16日）開會討論該工程項目，多名議員關注骨灰安置所會影響東涌交通，食物環境衞生署副署長黃淑嫻表示，在特別節日時將作出廣播呼籲市民不要駕車前往，被議員直斥廣播完全無用，根據過往經驗根本無市民理會。

議員周浩鼎擔心在特別時節如春秋二祭時東涌交通會非常緊張，交通配套和泊車位難以承受大量人流。議員梁志祥指出雖然骨灰安置所遠離民居，卻帶來交通問題，骨灰安置所擁有約3萬多個龕位，認為若交通處理不當市民亦未必會選擇該處的骨灰位，恐造成資源浪費。

黃淑嫻回應指政府已進行交通影響評估，會盡量安排市民由欣澳站或東涌站轉承巴士前往骨灰安置所，評估後對東涌交通的影響尚可接受。食物及衞生局副局長徐德義則表示，當局在選址上亦面對很大大挑戰，而3萬多個骨灰龕位將分批放出，屆時可以待春秋二祭時間觀察交通情況，再調整安排。

議員麥美娟亦指出，東涌地鐵站附近的停車場常常爆滿，顯示本來的泊車設施已不足夠，將難以承擔骨灰安置所開放後的遊人數量，更會影響東涌本地居民出入。黃淑嫻解釋指市民拜祭的時間多為假日，便被麥美娟打斷，批評她根本不了解當區交通，因正是因為假日，亦會有不少遊人經過東涌轉車往其他郊區遊玩，將造成嚴重塞車。

麥又指即使當局作出廣播呼籲市民不要在特別時節前往，市民亦不會理會，建議當局尋找適合位置讓市民泊車轉乘，做好分流。徐德義回應稱明白議員關注關注交通問題，將會與運輸署保持溝通。