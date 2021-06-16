以永久離港為由提取強積金 2人被揭發假誓判緩刑

2名強積金計劃成員早前以永久離開香港為理由，申請提早提取強積金時，涉嫌向強積金受託人作出虛假或具誤導性的陳述，2人上星期被法庭裁定違反《強制性公積金計劃條例》，分別被判監禁1個月及2個月，緩刑2年。

涉案的2名計劃成員曾分別於2006年12月及2013年4月，以永久離開香港為理由，向強積金受託人申請並獲批提早提取強積金。他們其後分別於2018年4月及5月，再以相同理由，向另一間強積金受託人申請提早提取強積金，受託人按既定程序將有關申請提交積金局核實。

經調查後，發現2人在有關的「法定聲明」文件中作出虛假或具誤導性的陳述，聲稱自己從沒有基於已在某較早日期永久性離開香港的相同理由，而從任何強積金計劃中獲支付強積金，而其中1名成員更曾於2010年7月因觸犯相同罪行而被法庭定罪。積金局將2宗個案轉介警方及律政司提出刑事檢控，2名計劃成員最終被法庭裁定作出虛假或具誤導性的陳述罪名成立。

連同最新2宗定罪個案，至今共有6名強積金計劃成員，在以永久離港為理由申請提早提取強積金時，因為作出虛假聲明而被定罪後，被判處監禁或感化令。

根據《條例》規定，強積金計劃成員可以永久離開香港為理由，申請提早取回強積金，而成員一生只可以此理由提出1次申請。任何人士如向積金局或受託人作出虛假聲明，即屬違法，首次定罪最高可被罰款10萬港元及監禁1年；其後每次定罪可被罰款20萬港元及監禁2年。