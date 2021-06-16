打機課金愈踩愈深　海關6年接獲30宗虛擬抽獎投訴

「打機」是時下流行玩意，更是現時留家抗疫的消磨之一，好勝玩家愈想在電子遊戲中升級，就要真金白銀奉上「課金」，甚至傾家蕩產。有議員關注玩家為抽到心儀的虛擬商品而課金成癮，但遊戲卻無披露商品的中獎機率及獎品等詳情、欠缺保障。政府回應指海關於過去6年接獲30宗相關投訴，會透過政府計劃、學校等支援課金成癮的市民，亦會加強審視網上有否出現違規情況。

議員劉業強今日(16日)在立法會大會上提出質詢，他引述外國研究指電子遊戲的虛擬抽獎與賭博十分相似，同樣影響市民心理發展。他關注特別是青少年可以使用父母的信用卡課金，或會促使他們成為病態賭徒，對社會造成深遠的影響，他建議政府協助遊戲業界制定自律約章。另一議員鄭泳舜指出，很多年輕人沉迷課金，動輒耗花幾千港元，市面上亦可見玩家大排長龍購買點數卡，建議警方成立專隊跟進。

民政事務局局長徐英偉回應指，當電子遊戲中的虛擬抽獎構成博彩行為，同樣受《賭博條例》規管。另外，針對課金成癮問題，不同政府部門、非政府機構、學校等均有提供各類服務及活動，例如食物及衞生局自2003年已成立基金針對賭博行為，同時在上年開始增加針對預防網上賭博的資訊，而學校亦有提供專業轉介同支援服務。

徐指出，當消費者遇到不公平交易時可向消費者委員會投訴，消委會接獲的投訴中主要牽涉價格爭議、貨品及服務質素等。而海關在2016年至今年5月期間共接獲30宗有關虛擬抽獎的投訴，會審視投訴內容，並在有足夠證據下作出檢控。