國安法首案預審　辯方擬另邀大狀專責盤問控方專家

23歲男子唐英傑涉於去年7月1日在灣仔駕駛掛上政治口號旗幟的電單車，衝擊警方防線，他被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛致身體受嚴重傷害罪，成為首宗被落案控告涉嫌違反《港區國安法》的案件。此案已排期於今年6月23日在高等法院原訟庭開審，並於今（16日）進行審前覆核，繼續由彭寶琴、杜麗冰及陳嘉信3位原訟庭法官處理。

被告今由資深大律師郭兆銘及大律師劉偉聰代表，他們均是由法援委派。郭兆銘指出，審訊時將由另一私人法律團隊，即資深大律師祈志和大律師馬亞山，負責盤問控方專家證人、嶺南大學歷史系教授劉智鵬。郭指兩人是義務性質協助，解釋控方不斷新增證據，故需要額外支援，認為這並非不常見的安排，又稱他會對整個審訊負上全部責任。

不過，3名法官均認為這「混合式」安排不理想。法庭指出，由另一律師專門盤問證人並非不常見，但前提是整個團隊屬於私人聘請，或俱為法援委派。如今出現兩組分別屬法援及私人的律師團隊，或會衍生不少問題。例如在盤問環節上，法援會否支付費用；若郭兆銘不同意祈志的提問，該如何處理，法援代表在庭上明言，署方僅委派郭兆銘及劉偉聰，明言不同意辯方安排，不會繳付私人律師費用。

被告唐英傑所面對的煽動他人分裂國家罪，指他於2020年7月1日，在東區海底隧道至灣仔謝斐道與柯布連道一帶，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。唐另被控恐怖活動罪，該罪指他於同日同地，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府，或者威嚇公眾以圖實現政治主張，實施造成或者意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即針對人的嚴重暴力，或以其他危險方法嚴重危害公眾安全，導致警員重傷。