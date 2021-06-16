約20%人表明不考慮接種　調查揭愈年輕愈抗拒打疫苗

政府屢次降低新冠疫苗接種年齡「谷針」，惟成效未如理想。工聯會青年事務委員會日前訪問9500名16至45歲的會員，發現有43.1%人仍未接種疫苗，當中逾半人表示未來3個月不考慮接種疫苗，即整體有約2成人表示暫不會接種疫苗。

調查發現，拒絕接種疫苗的人士中，16至35歲群組的人比例高於36歲或以上人士，說明愈年輕的市民對接種疫苗愈為抗拒。團體認為，政府應加強強宣傳疫苗的正面作用及釋除市民疑慮，另亦應增加「疫苗保障基金」透明度。

不願意接種新冠疫苗的受訪者中，有最多人(62.5%)表示「擔心接種疫苗後會產生副作用」；其次為「對疫苗有效性存疑」(43.0%)；及認為「健康情況不適合接種疫苗」(39.5%)。值得留意的是，有24.8%受訪者認為「政府設立的疫苗保障基金透明度不足」。

至於願意接種疫苗的誘因方面，最多人(68.4%)選擇「保護自己及家人」；其次為可以「抵抗疫情，令社會重拾正常生活」(49.2%)；另分別有25.1%及23.2%人表示是因「工作需要」或「可以較多人出外用餐、娛樂、消遣」而接種疫苗；還有約20%受訪者表示因「外遊需要」及「祈望可免除或減少來往外地的檢疫期」而接種疫苗。