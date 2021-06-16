西區警員宿舍重建計劃搞10年　議員斥政府任由土地「曬太陽」

截至本年5月1日，警務處的宿舍單位短缺數目逾3,400個，短缺率約為23%，而現時已婚初級警務人員宿舍的輪候時間約為5年。立法會工務小組委員會今(16日)開會討論並通過西區已婚警務人員宿舍重建計劃，涉款20.2億港元。雖然計劃獲得通過，惟不少議員指出警務署已於2006年6月將住戶遷出，卻至現時仍未開展工程，批評政府工作緩慢，拖延10多年，從中顯示政府內部效率低的問題。

議員周浩鼎指自2008年年底，不同政府部門曾就西區已婚初級警務人員宿舍用地的用途進行研究和溝通，及至2014年警務處才提出把有關用地重建為已婚初級警務人員宿舍，期間有6年時間土地一直被閒置，若沒有被閒置，警務人員現時可能已經可以入住。周指規劃用上10多年時間，工程時間還未計算在內，顯示了政府內部的工作問題。周指社區上亦有不少用地被閒置「曬太陽」，促政府多加留意，加快程序。

建築署署長何永賢解釋，因為原有建築與旁邊的護土牆連接，拆卸建築物前需先加固護土牆，以免影響整條道路的結構。她又指由於建築物內有400多名警員的儲物櫃，必須先將儲物櫃移至香港仔警署安置，因此整個安排需時。至於工程時間，她則表示會盡量壓縮至6年半，盡快讓警務人員入住。

另外，議員何君堯指出不少警務人員宿舍於2019年示威期間受到攻擊，故關注宿舍的保安狀況。他又建議可以考慮將宿舍單位的面積縮小，如約300多尺，讓沒有子女的警務人員入住，可以增加宿舍入住額。

警務處總警司李雅麗指處方重視保安問題，現時已入伙的宿舍亦已加強保安，例如加高外牆，外圍亦安裝了高解像度的閉路電視，連接鄰近的西區警署，有警員24小時監管。保安局副局長區志光則對何的建議表示感激，但稱警隊每一個職級均有其配置的單位尺數，用作鼓勵警員對工作的投入和熱情，暫時會維持現有單位尺數。

此外，會議亦通過於將軍澳第72區興建消防局暨救護站、部門宿舍及消防設施，所需費用為6.55億港元。委員會主席謝偉銓指出消防局附近亦有其他土地，當局早前回覆表示對土地用途為有定案，擔心將會如西區警務人員宿舍一樣閒置多年。區志光表示該處消防局北部的土地將會一分為二，分別興建警署及社區福利大樓。規劃署西貢及離島規劃專員譚燕萍亦指雖然相關警署暫未有詳細規劃，但社會福利署已開始為福利大樓規劃，日後會再到立法會報告進度。