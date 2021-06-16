廚師涉管鋼棒否認藏武罪　辯稱是展旗的旗杆

2020年6月底，有人在太子站一帶悼念8.31事件。一名當時17歲男生在旺角遇警員截查時，被搜出一支彈簧鋼棒，他否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，今天（16日）在西九龍裁判法院受審。拘捕警員供稱當日另在被告背囊搜出一面港獨旗幟。涉案被告出庭自辯時指，涉案鋼棒是旗幟的旗杆。裁判官香淑嫻押後案件至明天（17日）裁決。

18歲被告梁錦濤否認一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，他被控於在2020年6月30日，在旺角豉油街近西洋菜南街的公眾地方，無合法權限或合理辯解，而攜有一支彈簧鋼棒。

警員譚祖榮（音譯）供稱，案發當日，他與隊員在旺角彌敦道、豉油街及西洋菜南街一帶巡邏，他在豉油街及西洋菜南街交界迎面行過，兩人當時相距約3米，被告低頭急步行走。譚表示截查被告時，在被告背囊搜出一個盒，裝有涉案彈簧鋼棒，及搜出一面港獨旗幟。譚在辯方盤問下，同意在拘捕被告後，被告曾表示該棒是旗杆及稱從網上購得。

報稱廚師的被告出庭自辯時，指自己當日乘搭小巴，約傍晚7時半抵達旺角，與網友交收旗幟及旗杆。被告表示自己用200港元向網友購買，但交收時沒有詳細檢查物品，僅打開盒子及拿出半截鋼棒檢查，因為他感覺物品沒有甚麼特別，又指鋼棒的頂端有凸起處，與印象中的旗杆相似。