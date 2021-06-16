議員批「爆眼女」濫用法援　張建宗：不排除收緊律師接案上限

《東方日報》早前揭發於前年反對修訂《逃犯條例》示威中受傷的「爆眼少女」，沒有爆眼之餘，更已於去年離港，身體及精神狀況相信無大礙。有議員今(16日)在立法會會議上狠批「爆眼少女」有不正當動機，但仍能獲批法援，要求政府盡快檢視法援制度，同時防止「黃色法律圈」包攬訴訟。政務司司長張建宗回應指，政務司司長辦公室及法律援助署正檢視法援制度，將於今年第四季上旬有結果，並盡快到立法會匯報；又指會考慮為法援署大律師及律師所接案件設上限。

提出質詢的議員葛珮帆表示，高院常務法官可推翻法援署的審批決定，憂如有關判決有偏差就難以糾正，亦會惹來「法官治港、官官相衞」之嫌，促政府檢討相關機制。議員梁美芬指問題在於法援資源分配及審核機制，她稱收到不少律師投訴，部分法援案件集中由數間律師行處理，建議應如公立醫院輪候醫生的做法，受助人不能自選律師。

勞工界議員陸頌雄則提及「爆眼少女」案件，指「明眼人」能看出「爆眼少女」有不正當動機，隱藏真相阻撓調查，煽動黑暴、搞亂香港，配合外國傳媒企圖「打國際線」。他建議署方在審查申請時考慮公眾利益，以防有人以不正當動機濫用法援，及令「黃色法律圈」包攬訴訟，將法援機制變為「私人提款機」。

張建宗回應指，在2015年至2020年，法援署收到4,680宗與司法覆核有關的法援申請，佔所有申請4.5%，只有386宗申請獲批，成功率約為8%，佔所有獲批法援申請個案的0.75%，相關支出約佔所有法援費用的4%。目前在法援律師名冊的1,171名大律師中，只有225人符合最低工作經驗要求，即需要有3年工作經驗及處理至少5宗與司法覆核有關的案件。如受助人提名的律師非合適人選，例如接辦的法援個案已達上限、曾受紀律處分，或受助人未有合理理由重複提名同一名律師，署方均可拒絕提名。

為確保法援服務與時並進符合社會需要，他指政務司司長辦公室及法援署正檢視現行制度下，有關司法覆核申請在行政，分配案件及選取律師等操作細節。他表示會考慮梁的建議，同時考慮收緊法援署大律師及律師每年可處理的案件上限。