中大下學年恢復面授課堂　未能來港學生續上網課

新冠肺炎疫情漸趨穩定，香港中文大學宣布，計劃於下學年恢復面授課堂及校內學生活動，另有鑑於部分外地生因入境限制措施而無法來港，學院可按個別學生學習需要作安排，例如課堂錄影及個別線上導修課等，而大學通識教育基礎科目及語文核心科目亦會作出網課安排。中大重申會密切監察疫情進展，如疫情轉差會重啟線上教學。

中大常務副校長陳金樑向大學教職員及學生發信，指本地疫情漸趨穩定，加上感染率相對較低，疫苗接種率持續上升，大學決定在2021/22年度上學期的教學安排將以面授為基本教學模式。

此外，中大指明白有小部分現居於海外的學生，可能因出入境限制措施而無法來港，為了支援這些學生，學院可按個別學生學習需要作適當安排，例如課堂錄影及個別線上導修課等。教務處和研究院將向有關學生提供相關資料及協助。

中大亦將特別為未能來港的本科生提供一些特定的線上教學組別，例如大學通識教育基礎科目及大學語文核心科目等。所有教職員及學生在出席面授課堂和實體考試時，必須嚴格遵守大學防疫措施指引，課堂座位安排亦須遵守社交距離，並鼓勵所有成員盡早接種疫苗。