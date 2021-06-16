公開大學條例修訂擬後日刊憲　料9.1正式改名香港都會大學

香港公開大學早前決定重新命名為香港都會大學(Hong Kong Metropolitan University)，《香港公開大學條例》(《公大條例》)亦須作出更改。教育局文件顯示，《2021年香港公開大學(修訂)條例草案》將於後日(18日)刊憲，下周三(23日)進行首讀和開始二讀討論，建議生效日期為今年9月1日，以配合新學年的開始，並避免影響招生及行政安排。

《2021年香港公開大學(修訂)條例草案》將修訂《公大條例》，把條例內所有「香港公開大學」的用字將改為「香港都會大學」，明文訂定起訴和被起訴的能力，並就相關事宜訂定條文。《公大條例》中有關公大的宗旨、權力、管治機構及運作模式的條文將維持不變，也不會影響現行的約束力，其他提及公大的成文法則亦會作相關的修訂。

公大校董會於2019年3月成立工作小組檢討校名，小組認為校名窒礙未來學術發展及交流、招收學生、畢業生的事業發展及公大的財政發展，其後的諮詢工作亦反映上述問題。因此，公大去年7月成立大學重新命名評選委員會，評選大學成員及公眾人士提出的約1000份建議，最終向校董會建議「香港都會大學」及 「Hong Kong Metropolitan University」。校董會去年12月10日通過有關建議，校方亦於本年3月5日報告立法會教育委員會，獲得委員支持。