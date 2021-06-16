油塘混凝土廠擬遷將軍澳　議員斥政府規劃失當　要居民硬食污染

《東方日報》（下稱東方）早前以頭版報道踢爆政府規劃失誤，油塘的混凝土廠令區內沙塵滾滾，區內10萬名居民日日食塵。政府正研究將廠房搬遷至將軍澳第137區，議員批評問題在於政府規劃不當，令混凝土廠「去到邊，畀人鬧到邊」，直言將軍澳居民已長年忍受區內的堆積區及填料庫，無法再忍受新設的混凝土廠。

一直關注油塘混凝土廠問題的議員柯創盛今日(16日)在立法會提出質詢，他指出當區住宅位於廠房旁邊，居民身受其害，反映政府規劃失當、後知後覺、監管不力。他指出將軍澳137區將來有大規模的房屋發展，重置廠房只會重置污染問題，要當區居民「硬食污染」。議員梁志祥則指在將軍澳137區臨海用地設廠是浪費土地，認為政府一直是「見一步、行一步」，所以讓外界「去到邊、鬧到邊」，就如設置骨灰龕場一樣。他建議在北區、元朗、離島等附近批出臨時混凝土廠用地，當完成發展項目後則停止廠房運作。

另一議員葛珮帆接獲大量將軍澳居民的投訴，形容當他們知悉將油塘混凝土廠搬到當區的計劃，「真係驚到不得了」。因為137區已有堆填區及填料庫，每日有數千輛泥頭車進入將軍澳隧道及環保大道，交通擠塞、臭味等問題均困擾居民。葛引述居民指他們認為多年來已承擔社會責任，不能再接受混凝土廠重置帶來的更多污染問題。環境局副局長謝展寰回應指，混凝土廠需得到運作牌照，局方會透過牌照條款，確保新設置的廠房對鄰近的住宅及商業大廈不會造成影響。

政府承認油塘的情況「有啲特別」，因為當區原本是工業區，經政府主動規劃後未來會新增數萬人口，而住宅卻貼近混凝土廠。但強調在將軍澳設置混凝土廠不會重現油塘的問題，由於將軍澳廠房選址與當區的住宅及商業建築有一段距離。另外，政府預計於今年會完成於137區設置臨時混凝土廠的研究，計及招標及建造時間，預計廠房最快可於2024年投入運作至2029年，但預計2030年才有居民遷進當區，時間並不重疊。