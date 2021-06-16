倉務員涉強姦繼女　事主怕遭被告虐打不敢揭發

42歲倉務員被指5次強姦其女友約18歲的女兒之案件，今（16日）於高院續審，該名「繼女」透過視像系統出庭作供。繼女指稱首次遭被告強姦時與他同到外婆家拿瓜菜，當時單位只有他們2人。她被強姦時曾對被告稱會把事情告之母親，惟被告威脅：「返到去打完你睇吓你仲會唔會講，你再講我就打多次」事主最終亦不敢把事件告之母親。

代號L.W.H.的被告被控於2018年至2019年4月28日期間5度強姦現年已20歲的繼女X。現時跟男友住在她外婆家的X供稱，她於2000年底出生約11歲時生父過身，留下她及胞妹與母親，其後她入住宿舍直至16歲時搬回與母親同住，但發現母親與被告同居，2人更誕下一女。她指母親之前從未向她提過被告，她搬回家中才知要與陌生人同住，故不喜歡被告。她又稱其後在快餐店工作，有時因加班而遲了回家，卻因此遭被告不斷責罵且不聽她解釋，她認為被告無理取鬧，並稱：「可能佢覺得我之前曳開入過宿舍，所以覺得我出返來都曳掛。」她其後又稱被告不高興時便會打她。

X續指，被告曾多次強姦她，首次強姦發生於約2017年底至2018初，當日黃昏母親叫她到外婆家拿瓜菜，因外婆會自行種菜，而當時外婆不在家且有很多瓜菜，故母親叫被告同行。X稱到達後被告卻扯她進房，並自行脫光衣服，她曾轉身想離開，但遭被告扯下床並強行脫她的衣褲，她曾夾緊雙腿、緊握拳頭、叫「唔要」及皺眉頭顯示不願意但均未能擺脫被告，她又曾稱會告之母親，但被告卻威脅會打她，令她感驚慌，最終亦遭被告強姦。她指被告沒有使用安全套，雖然她以雙手遮著雙眼，但仍感到被告在她肚上射精。她其後到洗手間如廁發現內褲有血絲，而當時她並沒有性交經驗。其後她穿回衣服並帶著瓜菜與被告一同回家。

X指事後並沒有告之母親，因不夠膽說且「驚阿媽唔信」又怕會遭被告打罵。她坦言覺得母親對她好多於對被告好，但被告是母親男友，故認為母親較相信被告。X又指記得最後一次遭被告強姦為2019年4月底，同樣與被告到外婆家拿瓜菜，當時更帶著年紀最小的胞妹同行。到達後被告又把她扯進房並以同樣手法強姦她。而X最終於同年5月1日報警指控被告強姦她。案件下午續審。