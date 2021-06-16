控金沙集團違競投賭牌協議　亞美娛樂索償120億美元

美國亞美娛樂公司控告拉斯維加斯金沙集團，指對方違反聯手競投澳門賭牌的協議，要求索償120億美元(約合960億澳門元)，相當於金沙在澳門2004年至2022年期間的70%利潤。案件今日(16日)在澳門初級法院開審。

首名出庭作證的工務局法律部門主管，是當年賭牌競投的評審委員會成員之一，她表示亞美娛樂與威尼斯人的合約形式，可視為以「聯營公司」競投賭牌，但評審委員會於2002年2月收到兩者聯營關係終結的書面通知。

她又指，澳門銀河娛樂集團與威尼斯人澳門股份有限公司合伙的競投標書，雖然與亞美娛樂的標書內容相似，但金沙集團負責項目管理，且有相關經驗，加上委員會一早已有共識，認為威尼斯人有豐富的酒店和博彩管理經驗，有利於澳門適度多元，故當年有威尼斯人參與的標書中標機會較大。她稱，若亞美娛樂與威尼斯人聯手，相信可在三甲之內獲批賭牌。

亞美娛樂主席郝晳生於2007年，在美國法院提告金沙集團，指控對方違反聯手競投澳門賭牌協議，惟因案件於2012年失去訴訟時效及程序原因被駁回，判決之後在澳門法院獲確認，故亞美娛樂現時轉為在澳門法院提起訴訟。