職場有待復甦　議員促政府設失業援助金

疫情下本港失業問題仍然嚴重，立法會今日(16日)召開大會，討論有關失業貸款政策的議員議案，提出議案的議員潘兆平促請政府制訂可持續的失業貸款政策，而在此之前，政府應延續「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，以協助失業僱員紓緩經濟壓力。多名議員表示贊成，並要求政府設立失業援助金。

議員陸頌雄及鄭泳舜分別提出修正案，其中陸表示，過去2年社會運動及疫情打擊令社會有很大變動，不變的是部分官員的思維「做咗雲端司長局長」，又引述財政司司長早前指失業率下降，但經濟逐步恢復的同時，勞工及福利局局長就指若現時開始派失業援助金，可能要派好長一段時間，無論說法如何，政府都是拒絕設立失業援助金。

陸認為政府要衡量前景，現時疫情反覆，疫苗接種率低，失業貸款金額少而且要償還，認為應設立全面性或部分行業性失業津貼。希望勞福局局長羅致光不要將兒時做太空人的夢想放在立法會，應該做貼地的官員。

議員鄭泳舜同樣認為應設立失業援助金，儘管失業率好轉，但仍有接近25萬人失業人士，失業貸款確實能夠讓有需要人士借錢過難關，但失業後前路茫茫，或會有壞帳情況出現，加上審查程序複雜，並非真正幫助到失業市民，促請局長「做返落地人」。

對於議員姚思榮擔心設立失業援助金，或出現濫用情況，議員麥美娟表示不認同，認為現時打工仔已經好坎坷，反問難道他們好想失業？好想要這筆錢？希望政府及議員「唔好當市民及失業人士係賊，有本事就控制疫情，恢復通過，畀返份工人」。

議員柯創盛表示，政府推出失業借貸，預料申請者眾，惟強調羅致光不應為反應踴躍而高高興，因借債度日只是失業人沒辦法中的辦法。柯又批評今次推出的措施體現政府「佛系」管治，指不同政黨都有向政府建議如何完善失業政策，如設立失業援助金，惟政府「左耳入右耳出，聽完等如冇聽，諗完永遠都畀啲困難阻礙前進」，最後只會落得雙輸情況。柯指借貸計劃最終或加重市民經濟壓力，促羅致光回頭是岸，趁推出失業貸款經驗，就失業援助金政策方向，訂立可真正協助工友的終極方案。

批發及零售界議員邵家輝指，所屬政黨過去反對設立失業援助金，但面對疫情經濟大受打擊，支持潘及陸提出應為失業人士設立短期津貼。不過對於鄭的修正案提出需要研究失業援助金制度，他重申綜援制度已能涵蓋，該黨一直鼓勵市民自力更生，故對於鄭的建議有保留，難以支持其修正案。

勞福局副局長何啟明指，設立毋須供款及不設資產審查的失業援助金制度，所引伸的道德風險，將為公共財政帶來深遠負擔及影響，設立有時限的援助建議在執行上有極大困難，亦難以在短時間內終止，以致最終有可能成為恒常運作制度。如要推行全新的失業援助制度，需要與現有的遣散費及長期服務金制度一起考慮，任何有關遣散費及長期服務金改革均影響取消強積金對沖的安排，需要認真詳細研究及社會討論。

財經事務及庫務局長許正宇指，百分百擔保個人特惠貸款計劃屬輔助性質，希望短時間內為市民提供過渡性支援，政府同時努力創造職位。另局方轄下部門亦設3400個臨時外勤職位，協助進行今年人口普查工作，並優先考慮聘用失業人士。

最後潘兆平的議案經過陸頌雄及鄭泳舜修正後，在席議員以舉手形式投票，最後獲兩部分議員分別以過半數通過。