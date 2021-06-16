議員倡再上調小額錢債審裁處可申索款額度　政府指需審慎評估

小額錢債審裁處於2018年底提高司法管轄權限，可申索款額度由5萬港元上調至7.5萬港元，有議員仍然認為款額太低。政務司司長張建宗今日(16日)回應議員書面質詢時表示，任何進一步調整均會對審裁處運作及案件量造成顯著影響，引述司法機構認為應採取審慎的做法。

議員謝偉俊早前提出書面質詢，關注政府會否盡快進一步提高審裁處的司法管轄權限，例如將可申索款額度再上調至10萬港元，以回應市民的訴求；又要求當局交代2018年底上調後，審裁處的案件量有否明顯上升。政府回應時交代過去4年審裁處的案件量，其中在2017年合共錄得51,012宗申索；2018年增至55,007宗，當中1,536宗案件的申索款額介乎5萬至7.5萬港元；2019年總宗數僅微升至55,879宗，但申索款額介乎5萬至7.5萬港元的宗件大增至14,315宗；及至去年，總宗數顯著下跌至39,821宗。

政府表示，司法機構原計劃在新的司法管轄權限實施約2年後，審視是否有理據作進一步修訂，但指疫情自去年起影響審裁處的運作，故相關統計數字或未能充分反映上次調整帶來較為長期的影響，引述司法機構認為應採取審慎的做法，即在一段較長的時間內統整更多資料再作評估。

此外，謝同時關注不少債務人拒絕執行審裁處的判決，令判決猶如淪為一紙空文。政府回應時表示，勝訴一方可向審裁處申請《扣押債務人財產令狀》，或可考慮向法庭申請由區域法院強制執行有關判決。當局強調，勝訴一方未獲償付判定債項的強制執行方面尋求審裁處的協助，程序並不複雜，只需填寫一份簡單的申請表。政府又交代，在過去兩年分別有1,867宗和1,410宗《扣押債務人財產令狀》申請。