疫情期間386隻寵物曾接受檢疫　9狗8貓驗出確診

寵物主人確診感染新冠肺炎，若寵物為哺乳類動物，漁護署會安排把有關寵物送往該署的指定動物居留設施進行檢疫和獸醫學監察，至於非哺乳類寵物，因目前沒有證據顯示會感染病毒，漁護署亦可暫時代為照顧。漁護署今日(16日)於最新立法會文件透露，截至5月底，接受檢疫的動物共有386隻，其中17隻動物確診，包括9隻狗及8隻貓，但均沒有出現病徵。

漁護署表示，寵物檢疫期間會為牠們採集口腔、鼻腔、肛門及糞便樣本進行病毒檢測，確診的寵物會被送往漁護署的港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫及獸醫學監察。期間動物會被分開隔離管理，漁護署每天清潔及定時消毒有關處所，並每天為動物檢查身體及在有需要時為牠們進行診治。

截至5月底，有386隻哺乳類動物接受檢疫，分別為173隻狗、166隻貓、31隻倉鼠、10隻兔子、4隻毛絲鼠、1隻刺蝟及1隻天竺鼠。期間漁護署亦為檢疫人士暫代照顧共148隻非哺乳類寵物，包括雀鳥、龜、魚等。