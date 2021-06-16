港府早前擬准已打疫苗金融高層免檢疫　外電稱將暫緩

證監會曾向業界發通函，指政府將批准已接種新冠疫苗的金融機構高層，可申請豁免抵港檢疫。

證監會上月底曾向業界發通函指政府將批准已接種新冠疫苗的金融機構高層，可申請豁免抵港檢疫。不過，有外電今日(16日)引述消息指，港府將暫緩推行有關安排，報道更引述知情人士指，已申請本月抵港的銀行行政人員被建議推遲赴港，亦未知有關申請何時可獲處理。

財庫局回覆查詢時表示，正檢視已接獲的申請的詳情，因應最新的本地及全球疫情，預計需時處理申請，務求確保相關防控措施足以減低輸入個案的風險。

證監會早前向金融業界表示，政府批准已接種新冠疫苗的金融機構高層，包括受金管局、證監會或保監局監管的機構、持牌法團或保險經紀公司的全球或地區高層管理人員，若因公務需要離港或訪港，並已完成接種疫苗，可向證監會申請抵港後豁免強制檢疫，每間公司每月有4個名額，包括2名往返香港的高層，以及2名由外地訪港的高層。

他們抵港後仍須接受檢測，並只能根據機構安排的日程進行必要的公務活動，亦須點對點交通接送，期間不能參與聚餐和進行社交活動。