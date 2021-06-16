包圍大興警察行動基地　售貨員被判囚8個月

前年10月屯門大興警察行動基地被懷疑因進行催淚氣體訓練以致氣體洩漏，有市民發起在基地外示威抗議。警方在事件中拘捕52人，其中一名當日有份協助其他示威者拆鐵欄堵路的25歲青年，早前在區域法院承認非法集結、管有工具可作非法用途及在非法集結中使用蒙面物品共3罪，今（16日）被判囚8個月。

現年25歲被告鄧皓仁，他承認於2019年10月30日，在屯門大興警察行動基地附近，連同其他人參與非法集結。鄧另承認同日管有一包膠索帶，及在當日身處非法集結時使用口罩。辯方早前求情指被告曾任職機電學徒、售貨員及清潔工，案發當日因見網上討論區討論事件，好奇而前去現場，卻受到高漲氣氛感染而一時衝動犯事。

法官李俊文判刑時，指法庭需考慮保護公眾、反映案件嚴重性及被告的罪責，並須判阻嚇刑罰。本事件於大興警察行動基地外發生，示威者行動針對警方的催淚氣體訓練，向警方咒罵，被告期間協助拆除圍欄，又以頸套遮掩樣貌圖掩飾身份。被告當時亦管有一包索帶，雖沒證據顯示索帶曾被使用，但從現場架設障礙物可見，該包索帶有可能被使用。法官最後考慮到被告事件屬突發性、對交通及周圍人士的影響尚算輕微，且沒有證據顯示被告是主導角色，接納他一時衝動犯案，將他判囚8個月。