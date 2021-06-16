男生被控擾亂秩序襲警　被判罪成須還押候懲

患自閉症的19歲男學生，涉於前年10月20日九龍大遊行當天以粗口辱罵警員，向著警員大叫「死黑警！夠膽過嚟隻揪！」，他並涉嫌掌摑警員及伸手拉扯警棍，導致警員失平衡跌倒。該名男生早前經審訊後，今日（16日）在九龍城法院被裁定一項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪及兩項襲警罪罪成。裁判官鄭念慈直斥他至今沒有絲毫悔意，將他還押至6月30日，等候索取更生中心、勞教中心及教導所報告始判刑。

現年19歲被告陳秉臻，被控於2019年10月20日，在彌敦道與窩打老道交界作出擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。他另被控於同日同地，分別襲擊警員18423及6185。

裁判官裁決時表示，從呈堂片段顯示，被告確有講粗口及罵警員「死黑警」，他亦有邀請警員「過嚟隻揪」。起初市民與警方對峙，只是嘲笑警員的學歷和收入而已，但被告要求警員「隻揪」，意圖挑撥在場人士的情緒。裁判官認為，「隻揪」就有對打的意思，被告仇視警方，企圖將事件由口角提升至動武，著實有破壞社會安寧之意圖，因此裁定被告在公眾地方作出擾亂秩序行為罪罪成。至於兩項襲警罪，裁判官翻看警員證人的醫療報告後，確認被告必然有意圖襲警，而非意外觸碰到警員；加上被告在警誡下承認因情緒激動而襲警，因此亦裁定他襲警罪成。

辯方在審訊時就爭議，被告的招認口供並非在自願情況下所作出的，指警員在警車內連番掌摑被告，又以粗口罵他，警員在警署內又再次掌摑被告迫他道歉。被告要求送院，警員則威脅要被告簽署口供才准他就醫。裁判官直言被告雖患自閉症，但這不影響他的智力，他能了解被捕人士的權利，辯方針對警員的指控全屬捏造、有違常理，因此接納被告在警誡下的招認為證供。裁判官明言案情嚴重，被告應接受一段長時間的紀律式訓練，傾向不判處被告入更生中心。