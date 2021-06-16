相思灣村村霸水上活動店違規照經營　更涉非法闢官地成停車場

西貢相思灣村村霸目無法紀，違規經營水上活動店之餘，更涉嫌非法開闢官地成停車場。東方報業集團（下稱東方）早前獨家踢爆相思灣村違建道路及「神秘丁屋」No.855事件，涉案的丁屋業主黃子洋更於村內利用「鄉村式發展」地帶違例經營水上活動店，即使規劃署早前發出強制執行通知書要求中止發展，但該店至今仍繼續經營，甚至涉嫌開闢違建道路旁的一片官地作停車場，讓顧客泊車。

近日天氣炎熱，村霸黃子洋經營的水上活動店照常開門，今(16日)早約11時已有10多名顧客到場租用獨木舟出海遊玩，該店更涉嫌非法開闢官地成停車場。記者昨(15日)發現於違建道路旁的空地被擴闊，新開闢的面積足以停泊約6輛私家車，現場則有疑為涉事的挖泥車停泊在旁。

直至中午一輛貨車駛至將挖泥車運走，司機向記者表示是由相思灣村人士指派到場工作，但未有明言指派者身份。而該空地今早開始便有多輛私家車及電單車停泊，記者直擊相關車輛均被一輛由水上活動店職員駕駛的紅色私家車引領至空地停泊，然後乘坐該車返回水上活動店，相信由於店外空地已泊滿車輛，需另覓地點供顧客泊車，而高峰時現場共泊有10輛私家車及2輛電單車。

規劃署早前已證實該店所在屬「鄉村式發展」地帶，並非新界豁免管制屋宇的處所內作商店及服務行業用途，必須先取得城市規劃委員會給予的規劃許可，才可經營商舖，否則屬違例發展。同時署方亦於本月2日發出強制執行通知書，要求在今年9月2日或以前中止該處所的違例發展，惟黃子洋連日來仍無視法規繼續經營。

議員陳恒鑌表示，港府對有關的破壞行為愛理不理，導致村霸有恃無恐不斷佔用官地，同時又繼續違法經營水上活動店，直言情況並不理想，促請港府嚴厲懲治相關人士以發揮阻嚇作用，並考慮盡快取締其水上活動業務。

東網正就事件向地政總署查詢。