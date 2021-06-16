市建局逆市錄1.5億盈餘　資產淨值約472.4億

市區重建局在逆市下錄得盈餘。該局於2020至21年度錄得約1.5億港元盈餘，資產淨值達至約472.4億港元。市建局表示，上述盈餘主要來自東京街/福榮街項目招標帶來的盈餘、出售自行發展項目如「煥然懿居」首置項目的盈餘、攤分合營項目的盈餘，以及因多個項目的發展計劃及預計項目成本改變而回撥虧損撥備。立法會發展事務委員會下周二(22日)將開會討論。

市建局向立法會呈交文件交代2020至21年度的工作，及2021至22年度的業務計劃。截至今年3月31日，市建局的資產淨值為約472.4億港元，當中包括政府注資的100億港元，以及累積盈餘約372.4億港元。以單一財政年度計算，市建局於2020至21年度錄得約1.5億港元盈餘，與上一個財政年度(截至去年3月31日)錄得約1.2億港元相比，增加了約3,000萬港元。市建局表示，從重建項目中錄得的任何盈餘，將會保留及用作推行未來重建、復修、活化、保育及改造重設項目的開支。

市建局的總流動資金狀況包括現金及投資合共約96.2億港元，而去年3月31日的狀況約110.7億港元。該局預計重建項目所需收購及收地成本，以及建築成本約為70.6億港元。

市建局強調已採取適當的向外融資安排，確保擁有充足資金，以應付未來數年大量工作的需要，並會就有關安排作出定期檢討。現時市建局向銀行取得非承諾備用貸款額，亦有中期債券發行計劃，可在有需要時發行債券。截至今年3月31日，市建局未到期償還的債券共約11億港元，將於2023至2026年間到期。

至於在預計開支方面，財政司司長批准了市建局第20份業務綱領及2021至22年度的業務計劃。市建局預計推行業務綱領所列項目，即由2021年4月1日至2026年3月31日的五年內，所需的現金支出約為660億港元，當中尚未計及營運成本。

此外，在初步項目可行性研究方面，市建局在2020至21年度，透過3個初步項目可行性研究確立重建項目，涵蓋2個九龍城及1個深水埗行動區，並已納入以上業務計劃和業務綱領當中。乘此勢頭，市建局指出，在今年3月及4月啟動了2個全新的初步項目可行性研究，分別覆蓋西灣河和黃大仙，務求在各區繼續以規劃主導模式探索市區更新機會。