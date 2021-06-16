馬鞍山誘蚊器指數逾40%　區議員：居民反映食環外判商懶散

本港夏季炎熱多雨，有利蚊子迅速孳生，食物環境衞生署今日(16日)公布，上月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為10.5%，屬於2級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛，但維持在偏低水平。不過，食環署網站顯示，馬鞍山的誘蚊器指數由上月的28.1%，飆升至本月的43.1%，已達第4級別，即白紋伊蚊分布非常廣泛。

食環署指，在上月64個監察地區中，包括馬鞍山、樂富西、牛寮及木棉山、九龍灣和將軍澳北等5個地區的分區誘蚊器指數高於20%的警戒水平，有關的誘蚊器大多位於公共及私人住宅區、學校、康樂設施及公眾地方，食環署已在有關地區加強防蚊及滅蚊。

署方亦在網站更新部分地區本月的誘蚊器指數，當中馬鞍山的指數高達43.1%，屬最高的第4級別水平。沙田區議員林港坤指，由於沙田區多山，樹木在雨後易積水，吸引不少蚊產卵，相信因此令指數飆升。他又指，有居民曾向他反映蚊患問題，食環署亦有定期派員滅蚊及除草，但未知是否因服務外判，他坦言覺得外判商「有啲HEA(懶散)」，滅蚊成效不彰。