2年間涉洗黑錢18億元　陪審團裁定5男女罪成

5名分別來自兩個家庭的男女，11年前開始涉嫌用10個銀行戶口，在2年間清洗高達18億港元的犯罪得益，因而被控合共13項洗黑錢及串謀洗黑錢罪。5人否認所有控罪，在高等法院受審。經過28日審訊後，由4女3男組成陪審團，今（16日）裁定所有被告面對的控罪均罪名成立。法官陳慶偉把案押後至明天求情及判刑，期間5名被告須要還押候懲。陳官感謝陪審團參與，並豁免他們以後毋須再擔任陪審員。

5名被告依次為30歲女子吳麗沙、59歲女子陳麗霜、41歲女子肖娜容、30歲肖友泉及41歲王良海。其中陳麗霜是吳麗沙的母親；肖娜容是肖友泉的胞胏，她亦是王良海的妻子。13項控罪橫跨2010年6月至2012年5月，涉及共10個銀行戶口，包括屬於明豐貿易公司（下稱明豐）及萬益貿易公司（下稱萬益）的帳戶，全案涉款合共約18億港元，當中除港元及美元外，還包括澳洲元、新加坡元、歐元等不同貨幣。除了其中兩項控罪達成6比1裁決外，其餘控罪陪審團均一致裁定被告罪成。

控方開案陳詞指出，吳麗沙在2011年成立明豐，至2012年3月，警方就明豐的銀行戶口紀錄展開調查，同月警方收到通知，指有人到銀行處理帳戶。警方隨即派員到場並拘捕被告吳麗沙。吳在警誡下承認，她應一個稱為「容姨」的女子的要求開戶並供對方轉錢，她每月可獲取1萬港元作報酬。吳另向警方透露了「容姨」的聯絡電話號碼。

警方進一步調查後，在同年5月至6月，先後拘捕陳麗霜及肖氏姊弟，其中在肖娜容身上檢獲一部手機，其登記電話號碼與「容姨」的相同。肖娜容在2009年成立萬益，聲稱從事服裝生意，公司在2011年結業。至2016年4月，警方再拘捕肖娜容的丈夫王良海，他涉嫌多次作出轉錢指示。控方指，包括明豐在內的戶口並沒有登記作匯款代理人，即使有帳戶曾經登記，也有合理理由相信被告全部或部分款項屬於犯罪得益。