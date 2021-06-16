新冠疫苗保障基金接74宗申請　僅3宗獲批　共賠45萬元

新冠疫苗異常事件不斷，港府今日(16日)首度公布嚴重異常事件保障基金申請宗數，截至上周四(10日)，保障基金共接獲74宗的申請，當中3宗是死亡個案，其餘71宗是傷害個案，當中僅有3宗獲批保障金，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療及面癱個案，合共發放45萬港元金額。已申請的3宗死亡個案中，未有1宗獲批。

食物及衞生局表示，保障基金為在接種新冠疫苗後出現非預期的嚴重異常事件的合資格人士提供財政援助。保障基金個案的審批會根據嚴重程度評估框架進行，考慮因素包括事故有否對身體造成長期損害。到目前為止已完成嚴重程度評估的個案，均不涉及長期或永久性身體損害。

截至上周四，保障基金接獲74宗申請，在3宗死亡個案申請中，有2宗正在處理中，餘下1宗被指「沒有在政府計劃下接種新冠疫苗紀錄的個案」。至於其餘71宗屬傷害個案，56正在處理，當中11宗已被專家委員會評估為與接種疫苗無關或不可分類的個案；1宗被判為「按嚴重程度評估結果不獲批個案」。餘下3宗成功獲批保障金。

此外，截至本周日(13日)的過去一星期，衞生署共接獲149宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。衞生署目前累計共接獲3,605宗異常事件報告(佔疫苗接種總劑量的0.12%)。至今未有任何死亡個案被評為與接種疫苗有關聯。