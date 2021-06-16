快速動員搜高危失蹤者　警隊「尋人記」助家人尋親

早前一個電視節目「尋人記」，令人印象深刻，其實警隊每日也會上演「尋人記」，警員要與時間競賽，在最短時間內幫助失蹤者重返家人身邊。今年3月26日，一名80歲患有認知障礙症的伯伯，在上環覆診期間與女兒失散，伯伯兩年前曾經走失，家人為他準備有定位作用的手提電話，但他卻拒絕攜帶。

中區警署接報後將伯伯列為高危失蹤人士，迅速動員不同單位尋人，部分人員向家屬索取伯伯資料並進行分析，亦有人員憑照片在街頭搜索。過程中，有警員負責翻查閉路電視，得商戶配合調查後，估計他很大機會仍身處上環，之後，特遣隊加緊在上環一帶搜索。

由於當日天氣炎熱，加上資料顯示伯伯愛逛街市，估計他或會購買飲品解渴，果然在上環街市附近的果汁店發現他的蹤影，家人對於警方能夠迅速在兩小時內尋回家人，非常感謝，對於能夠成功尋親，警方指除經驗和運氣外，警民合作亦是一個重要因素。

同月亦有另外兩宗失蹤人口案件，其中黃大仙警區軍裝巡警在尋找1名11歲男童時，得知他喜歡瀏覽社交網站，便在社交網站留言向其友人詢問，從而查出男童在朋友家中玩電子遊戲而不願回家。

另一宗案件為一名患有心臟病的90歲老翁獨自離開住所後失蹤，其妻子報警求助。港島總區失蹤人口調查組人員接報後，一邊安撫其妻子，一邊設法尋人，最終在同日找到該老翁並將他送回住所。