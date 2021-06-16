機管局無人運輸專道全長5公里　東涌市中心建高架車站

機場管理局早前公布10年發展大計，以鞏固香港國際機場航空樞紐地位，計劃提出發展無人駕駛運輸系統，連接未來航天城與港珠澳大橋香港口岸人工島的橋樑、即航天走廊，更計劃會進一步延伸至東涌市中心。機管局提交有關機場東涌專道的環評報告，透露專道全長5公里，共有3個車站及1個支線車站，其中東涌中央站為高架車站，設於東薈城對出的達東路，與港鐵東涌站相鄰。工程料2024/25年度展開，料2027/28年度落成。

根據環評報告，專道全長5公里，其中約2,750米屬地面段；約810米為陸上高架橋段；約220米為海上高架橋段，另有1.2公里為將來延伸至航空學院。該專道由航天走廊延伸至其南面及東面，南面部分路段將沿着機場島東岸，跨過水道，與東岸機場輔助設施及東涌市中心連接；東面則為未來延伸兩設，沿香港口岸人工島南岸而建，連接人工島南面計劃中的航空學院。

專道將設3個主要車站，分別為東涌中央站、東岸機場輔助設施北站，以及東岸機場輔助設施南站，連接航天走廊及東涌市中心，另計劃在支線設航天學院站。文件亦提到機管局計劃在機場島及香港口岸海域設碼頭及船隻停泊設施，碼頭暫定長約5米、寬16米，設2個泊位及海邊浮橋，並暫定提供73個中小型遊樂船隻使用的泊位。

另外，文件指專道只能供機管局車輛行走，該局計劃率先讓零排放的電動車行走專道，最終則會採用該局計劃的無人電動車。雖然該局採用零排放運輸，但海上高架橋地基工程或會導致橋墩的海床喪失，間接影響觀景山與東涌之間海道的海水質素，對珊瑚群組等可能有影響，而海上設施500米評估區雖並非中華白海豚及江豚首選棲息地，但仍會考慮用滋擾較小的施工方法，避免影響生態。