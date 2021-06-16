影子車現身元朗　真車主追至深水埗　警拘3越南漢起爆竊工具

深水埗截獲影子車，警拘3越南漢。今日(16日)傍晚6時許，警方接獲一名男車主報案，指於元朗發現一輛七人車，其車牌竟與自己車牌相同，他大感詫異，擔心對方用作不軌企圖，為免「食死貓」，事主遂偕同友人分別駕駛私家車及電單車尾隨，並暗中報警求助。

警方接報後展開行動，與事主保持通話，鎖定疑人一舉一動，發現他們將車駛至深水埗福華街停泊，並進入黃金電腦商場購物。警方為免打草驚蛇，於是在場埋伏，待疑人離開之際上前截查，並派出緝毒犬搜查七人車，結果在車內起出一批懷疑爆竊工具，包括反光衣、頭套及螺絲批等工具。

經初步調查後，警方證實有關私家車車牌為影子車牌，該車亦偷取而來，隨即拘捕3名越南漢，其中2人持有香港身份證，負責駕車的男子為持「行街紙」留港的假難民。警方正調查疑犯偷車及套牌目的，以及有否涉及其他案件等。

據悉，有偷車賊於個多月前炮製「影子車」後，多次出現交通違規情況，更進入地盤爆竊，使真車主多次收到告票，更一度被警方拘捕，令他苦不堪言。詎料真車主今日與偷車賊狹路相逢，由元朗窮追至深水埗，終於將賊人繩之以法。