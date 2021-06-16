飛利普呼吸機隔音泡棉易降解須回收　本港已售出2萬台

衞生署今(16日)表示，接獲該生產商Philips Respironics通知，由於其呼吸器的隔音泡棉易發生降解及釋放化學氣體，正自願回收特定型號呼吸器。根據生產商提供資料，約2萬台受影響的裝置已在本港出售，本港至今沒有接獲相關的不良事件的報告。

衞生署指出，有關呼吸器用以治療呼吸狀況，包括阻塞性睡眠窒息症。根據生產商的公布，呼吸器使用的隔音泡棉可能會降解成微粒，並可能會進入裝置的空氣管路並由使用者攝入或吸入。此外，泡棉可能會釋放某些化學氣體，若使用未經授權許可的清潔方法，可能會使泡棉的降解加劇，且在操作期間可能發生氣體釋放。

生產商提醒正使用有關呼吸裝置的人士，應停用裝置並與醫生商討最佳的治療方案，但正使用有關裝置進行生命維持治療的人士，在諮詢醫生之前，則請勿停止或改變現有的處方治療。衞生署已通知醫院管理局、私家醫院、護理院舍及醫療專業人員有關回收，市民若正使用受影響裝置，請致電生產商設立的熱線2821 5797查詢及跟進。

以下為受影響呼吸裝置型號之所有序號，均於今年4月26日前生產的裝置：

E30（緊急使用授權）；

DreamStation ASV；

DreamStation ST, AVAPS；

SystemOne ASV4；

C-Series ASV；

C-Series S/T and AVAPS；

OmniLab Advanced+；

SystemOne (Q-Series)；

DreamStation；

DreamStation Go；

Dorma 400；

Dorma 500；

REMstar SE Auto；

Trilogy 100；

Trilogy 200；

Garbin Plus, Aeris, LifeVent；

A-Series BiPAP Hybrid A30；

A-Series BiPAP V30 Auto；

A-Series BiPAP A40；

A-Series BiPAP A30