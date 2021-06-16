300人參與禁毒講座關注青少年吸食大麻　蕭澤頤亦撐場

警方本月推行「禁毒月」活動，毒品調查科今日(16日)舉辦禁毒講座，警務處副處長（行動）蕭澤頤和多名社工、教育界和醫學界人士近百人出席，宣揚有關禁毒正確訊息和毒品相關刑罰。

毒品調查科今晚約7時半進行「6.16毒品調查科禁毒講座」，現場約有200至300人參與。出席講座的保安局首席助理秘書長黎明輝表示，去年開始發現吸毒青少年人數增多，特別是21歲以下的組別，當中大麻上升2成，而吸食K仔（氯胺酮）則上升7成。21歲以下的人士最常吸食的毒品為大麻，佔總人數一半，其次為可卡因、冰毒和k仔。

社工司徒錦燊表示，目前青少年吸食毒品的情況增多，除了吸食傳統毒品外，目前吸食最多的「NO.1」毒品為大麻，情況更普及至大學生及街頭青年，「最嚴重是他們不覺得大麻是毒品」。他又說，不少年輕人願意接觸大麻，吸食地點由私隱度高的工廈或店舖，至公園和家中，都是他們的吸毒場所。

講座嘉賓醫生謝萬里表示，不少年輕人因希望感「開心」而吸食毒品，而吸毒後快樂感會比平常高出10倍，但吸毒上腦後會令腦功能衰退，俗稱「燒壞腦」。對於大麻被指為天然製品，他反指天然製品不等於無害，山埃、砒霜正是有毒的天然品。大麻經調製，毒品濃度已變高，且會引致思覺失調和精神錯亂。

黎明輝指，大麻在部分外國國家為合法，有多種原因，包括有助稅收等。本港則未將大麻合法化，販運和吸食均屬犯法，即使外國指合法大麻有助稅收，但不應為增加稅收而犧牲市民健康。

對於未成年人士涉毒品罪行會否不作檢控，律政司高級檢控官黃澄表示，毒品罪行屬嚴重罪行，不會因年齡問題而不作檢控。一旦涉管有危險藥物，一般判刑起點為12至18個月，販運藥物罪行需考慮毒品種類及重量， 例如10至50克可卡因，其量刑點為5年至8年。