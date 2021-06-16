再多13地點須強檢　包括華富(一)邨華珍及華康樓涉復陽個案

本港有一名曾確診新冠肺炎的18歲男子日前入境澳門時，再被驗出確診，但懷疑屬復陽個案，為審慎起見，其居住的薄扶林華富(一)邨華珍樓或華康樓，再被列入強制檢測。另外，因應早前涉及N501Y變異病毒株的本地個案，其到訪的12個指明地方需要再次進行檢測。當中，由於有關確診個案曾長時間身處屯門德榮工業大廈，並曾與其他人士一同乘搭升降機，因此整幢大廈會被納入今日(16日)的強制檢測公告。

有關的12個指明地方，包括香港會議展覽中心1C展覽廳舉行的「第27屆香港國際教育展」、旺角寵物店Little Boss、屯門德榮工業大廈、旺角通菜街162號地鋪敏華冰廳、香港會展廣場商場地下Deutsche Schenker-Gruppe HK、荃灣如心廣場商場一期、荃灣如心廣場商場二期、荃灣大壩街75號地鋪火山燒、荃灣白田壩街45號南豐紗廠、荃灣愉景新城商場、荃灣荃新天地2期高層地下UG26-28及UG37-38號鋪Namco、荃灣如心廣場商場二期1樓122號鋪饞•台式幸福食堂。

所有曾於指定時間到訪上述地方人士，須於本周六(19日)或之前接受檢測。受檢人士若在本周一(14日)至今日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。