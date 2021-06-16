王逸戰獲保釋後首度擺街站　警員全程拍攝

藉着反對《逃犯條例》修訂風波6.16大遊行兩周年，早前被捕後獲准保釋的賢學思政召集人王逸戰及發言人黃沅琳，於今日(16日)下午在旺角設街站並派發單張，呼籲市民堅持抗爭。警方則派出多名警員在附近多處戒備，並且拍攝整個過程。

賢學思政今日下午5時在旺角設街站，日前涉嫌煽惑他人參與非法集結、宣傳或公布未經批准集結被捕，現正獲保釋的組織召集人王逸戰及發言人黃沅琳均有現身，以揚聲器發言並派發印有「身土不二，至死不渝」的宣傳單張。街站原定擺放至6時30分，但由於賢學思政所準備的500張宣傳單張，於一小時內已全部派完，因此提早在6時結束街站。

警方在街站擺放前，已派出機動部隊成員在西洋菜南街戒備，而在街站擺放期間，則有約10名軍裝警員及持旗手駐守在側，並有2隊便衣警員全程拍攝街站情況，包括成員發言及附近市民容貌等，並且一度拉起橙帶包圍王逸戰等人，警告有關活動或違禁聚令。街站及後於6時完結，王逸戰準備離開時，再被大批警員包圍，抄下身份證資料後獲放行。