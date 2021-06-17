Dr.東：研究指逾半病人徒手分割藥丸　或致劑量不均

將藥片切割至所需劑量，對長期病患的病人而言已習以為常，尤以徒手方式分割藥丸最常見，但或因欠缺技巧以致服用不當劑量的藥物，造成藥物不穩定、藥物強度下降等問題。香港中文大學李詠恩教授及其團隊進行了一項研究，探討心臟科老年病人就切割藥丸對藥物理化性質、依從性和臨床結果的影響，發現逾半受訪者會徒手分割藥丸，但有超過7成病人每次切割多於一天份量的藥丸，藥丸在切割後出現劑量不均的情況屢見不鮮。此研究已上傳在《香港醫學雜誌》網頁。

研究在2018年6月至2019年4月期間於威爾斯親王醫院進行，涉及193名65歲或以上、獲處方一種或多種心臟病或糖尿病藥物並需要切割藥丸的病人。研究對象隨機分為2組：A組會以個人方法切割藥丸，B組則獲指導正確的切藥方法。患者需在研究開始（基線）和後續（隨訪）時即場切割三片藥丸，團隊會隨機抽取其中兩半片進行分析。

結果顯示，在研究開始，僅得39.13%(A組)和48.94%(B組)患者能提供兩片符合測定標準的藥丸。研究後續時，符合測定標準的比率分別為47.82%(A組)和51.06%(B組)。

研究同時訪問了101名病人，了解其對切割藥丸的認識和看法。超過半數病人表示會直接用手分割藥丸。超過7成病人每次切割多於一天份量的藥丸。病人面對的主要困難包括難以平均分割藥丸及藥丸容易碎裂。有98.21%的病人表示希望獲配發毋須切割的藥丸。

該研究反映藥丸在切割後容易出現劑量不均，團隊指因應測定結果及病人意見，醫療服務提供者應盡量提供毋須切割的藥丸予病人。病人在切割任何藥丸前，亦應先諮詢醫生或藥劑師的意見。