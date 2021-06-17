法援成訴訟提款機　85%反修例申請獲批　開支5年翻倍

法律援助的本意是保障市民不會因經濟問題而無法尋求公義，但近年的法援服務卻被指如「訴訟提款機」，不少法援案件均引起社會爭議，如有受助者是「覆核常客」，有人以法援作政治化的司法覆核。翻看法律援助署的開支，2017/18年度的法援開支只有6.92億元，2019/2020年度已升至約11億元，本年度法援署預算的訴訟服務開支再增至14.72億元，幾年之間升幅超過一倍，且開支屢創新高。

法援開支激增的一大原因是2019年修訂《逃犯條例》引爆社會激烈衝突後，大批人士被捕或遭檢控。根據法援署的統計，截至今年2月28日，與反修例衝突相關的法援申請個案有1059宗，包括上訴案件，其中903宗獲批出法援證書，批核率達85.2%。

此外，法援署就刑事案件批出的法援證書佔整體個案的比例近年亦不斷創新高，如2020年批出的7505份法援證書中，有2751份與刑事相關；去年第一季批出了1878份法援證書，當中690份與刑事案件相關，刑事案佔整體個案的比率，過去兩年已升至36%，較2017至2019年刑事案件僅佔28%至30%明顯上升。

整體法援開支方面，2019/20財政年度的法援開支達11.33億元，比2018/19的8.06億及2017/18年度的6.92億分別增加40.5%及63.7%，更創2009/10以來的11年歷史新高。2020/21年度則錄得9.52億元，為史上第二高，而且升勢未止，本年度法援署訴訟服務預算「再創新高」，達14.72億元。