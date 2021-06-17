港大研究發現冠狀病毒重要致病機制　有助開發抗新冠病毒治療

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系的研究團隊發現，嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒1型或2型（SARS-CoV-1/2）或中東呼吸道綜合症冠狀病毒（MERS-CoV）等通過誘導細胞凋亡，尤其是肺部的細胞凋亡以引起疾病。團隊將會對新冠病毒或其他冠狀病毒進行進一步研究，以便開發出一種抗病毒治療形式，以通過該特定途徑阻止病毒誘導的細胞凋亡。研究將於在今(17日)於國際科學期刊《Science Advances》在線發表。

研究團隊成員包括港大李嘉誠醫學院微生物學系助理教授朱軒及講座教授袁國勇等人。團隊指，研究有關病毒發病機制和疾病嚴重程度的關鍵宿主途徑，有助解釋致病機制，以及病毒性感染的進程，有助治療嚴重的冠狀病毒所引致的疾病。

團隊分別使用2種抑制劑，包括PERK特異抑制劑(AMG PERK44)和細胞內源性凋亡抑制劑(z-LEHD-fmk)進行體內治療，發現能有效提高MERS-CoV感染的小鼠的生存率，分別可提升至約60%。另外，抑制劑z-LEHD-fmk在人源性血管緊張素轉化酶2(hACE2)轉基因小鼠中，同樣有效减少病毒性肺炎而導致的肺損傷，抑制新冠病毒感染引起的過度炎症反應。