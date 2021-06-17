港首住宅引入冷暖水分體冷氣　THE HENLEY締造可持續生活理念

政府近年大力發展啟德，成功把九龍東打造成第二個核心商業區，未來區內將有多個大型商業項目供應。有發展商適時推出臨海全新地標式住宅項目，全力以創新環保設計及建築佈局打造出「城市綠洲」，除了榮獲綠建環評金級外，更成為全港首個住宅項目引入嶄新的高效能冷暖水源分體冷氣系統，極致提升能源效益，住戶享用優質生活同時為減排減碳出一分力，實踐可持續生活理念。另外，屯馬綫將全線通車帶動啟德樓市，項目一個開放式單位早前以681.78萬元成交，實用面積呎價達3.66萬元，料創九龍區開放式單位呎價新高。

恒基兆業地產旗下「THE HENLEY」致力推動可持續生活理念，破天荒成為全港首個住宅項目引入嶄新的高效能冷暖水源分體冷氣系統。有別於一般項目將冷氣系統的室外機裝置於大廈外牆，高效能冷暖水源分體冷氣系統的最終散熱位置設於大樓天台，有效避免排出的熱氣直接影響其他住宅單位。

另外，系統採用淡水循環冷卻機制，利用天台散熱器內的淡水循環，冷卻主機機身內的熱水，再輸送冷水至每層的分體主機，以提供冷源予室內機製造冷風供給每戶單位，節能減碳效果比傳統分體式冷氣系統平均多於10%，加上系統機件安裝於住宅大樓各層的冷氣機房內，除方便住戶維修外，同時令大樓外觀更簡潔流麗。

要榮獲香港綠色建築議會頒發綠建環評 (Beam Plus) (新建建築)金級，除了嶄新的冷氣系統外，項目的照明系統、升降機，以至住宅單位內的家庭電器等均符合「香港建築物能源效益」標準，又特別選用太陽能照明系統、風力發電裝置、智能發電地板、節約用水設備、雨水收集灌溉系統及機物分解處理器等環保科技，務求提供優質設施及服務同時推動可持續發展。

屯馬綫將於6月底全線通車，將會帶動啟德區內樓市向好，「THE HENLEY」位於啟德坊2期，前臨啟德體育園，南向視野全無遮擋，享維多利亞港優美璀璨景致，項目分為3期發展，共設7座住宅大樓，當中包括3座樓高35層的高座大樓及4座樓高6層的低座大樓，總共提供1,184個單位。另外，項目更有36個月保修期，提供全面的售後服務及品質保證，使買家更安心居住。

值得一提的是，恒基集團於「環境、社會、企業管治」範疇不遺餘力，連奪多項國際獎項和認證，未來會繼續從可持續發展、環保創新及關愛社區與人群方向發展。