法官何俊堯再被調職死因庭　無法插手反修例案

本港司法亂象頻生，外界批評東區法院前裁判官何俊堯多次輕判反對修訂《逃犯條例》示威案，司法機構就此接獲8宗針對何的投訴。何俊堯其後被調職到高等法院任副司法常務官，由於其任期屆滿，將於本月28日調往死因裁判法庭，即是何繼續不可處理涉及反修例的刑事案件。

議員葛珮帆於去年8月去信時任終審法院首席法官馬道立，投訴何俊堯於過去審理8宗反修例案時，均判被告罪名不成立或輕判，質疑何立場偏頗、裁決不公，要求立即停止讓何審理與政治相關的案件。司法機構隨即於去年9月表示，何俊堯獲暫委為高等法院副司法常務官，負責協助法官處理高等法院刑事案件的排期及程序事宜，強調是因應正常運作而調職。不過其調職似乎是「明調暗升」，因為其每月薪酬額外增加6萬至8萬港元。但由於其暫委任期屆滿，消息指何將於本月28日調往位於西九龍法院的死因庭，負責處理死因研訊。

針對何俊堯的8宗投訴中，有6宗被司法機構認為是不成立，其中1宗案件是香港眾志3名被告各被控1項「在立法會會議廳範圍內逗留時未有遵守秩序」罪，何俊堯裁定他們罪名成立，各人僅分別判罰款1,000港元了事，而何更指他們未來必定是「社會棟樑」，應保留「有用之軀」。有投訴認為何輕判3人，而有關言論亦不恰當。

在何俊堯調任新職位後，消息指暫委副司法常務官一職將由裁判官鄭紀航接任，任期至明年3月27日。但是，鄭紀航的判案同樣備受爭議，司法機構早前接獲5宗投訴，其中認為3宗不成立，另有2宗案件因被告已提出上訴，需待司法程序完結後才處理。鄭在處理社民連前議員梁國雄示威時被刺的案件，讚揚被判入獄的80歲被告「熱愛社會」，遭外界認為是鼓勵暴力行為。