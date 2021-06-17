消委會調查指本港回收行爲無改善　消費者對回收管理缺乏信心

雖然港府過去不斷推廣環保回收，但消費者委員會就本港可持續消費指數的調查發現，本港「回收行為」指數與5年前一樣，維持在較低的63分，而紙張或塑膠的回收行爲更呈下降趨勢，分別有約3成受訪者表示「很少」或「從不」回收紙張或塑膠，消費者普遍對當前回收服務的管理缺乏信心，認為回收物最終只會送往堆填區，令回收行動徒勞無功。消委會促請，政府制訂方便使用、嚴謹及有透明度的廢物管理系統，重建消費者參與回收的信心。

可持續消費議題刻不容緩，消委會於去年6月至8月期間，電話訪問1,005名年齡介乎15至64歲的人士，以及街頭訪問512人，了解消費者對可持續消費的認知、態度及行為，並與5年前的基綫調查作對比。

調查發現，儘管消費者於2個主要指數較5年前稍為提升，以100分為滿分，其中「消費者的認知和態度」的得分從基線調查的74分提高至77分；而「消費者的行為和意願」則從基線調查的69分（消費者的行為）和65分（消費者的意願）增加至71分。不過，當中「回收行為」是唯一一個次指數沒有上升，保持在較低的63分，情況令人憂慮。

現時6項常見的回收物中，只有約3成受訪者表示「常常」或「有時」回收金屬、玻璃或小家電；約50%表示會回收衣服、紙張或塑膠。不過，分別有約3成（27%及32%）受訪者表示「很少」或「從不」回收紙張或塑膠，與5年前的基綫調查相比（22%及27%）有所上升，顯示不回收紙張或塑膠的比例增加，情況令人憂慮。

受訪者反映，不回收的原因是對當前回收服務的管理缺乏信心，認為回收物最終可能與其他垃圾一起被傾倒至垃圾堆填區，令回收行動徒勞無功，亦無助於保護環境。

消委會主席林定國表示，是次研究結果反映要可持續消費知易行難，推動消費者坐言起行，除了消費者本身要對可持續消費有充分認知，港府更要清晰全面的政策措施、配套支援和資訊亦不可或缺。建議港府可借鑑其他地區的經驗，建立長遠和整全的回收政策、引入法例和執法措施，以實現特定的可持續消費目標。