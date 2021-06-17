《蘋果日報》涉違國安法　大樓成犯罪現場　3相關公司凍結資產

警方國安處今晨(17日)於多區採取行動，到5名《蘋果日報》董事及高層的住所進行拘捕及搜查工作，並將5人押送至《蘋果日報》大樓繼續搜證。國家安全處高級警司李桂華表示，經調查發現，自2019年起至今，《蘋果日報》在報章及網上發表數十篇的中英文報道，呼籲外國制裁香港或中央。而有關文章在國安法實施後，乃至近期仍然持續發布，涉嫌違反《港區國安法》。保安局亦已引用國安法，凍結與《蘋果日報》相關的3間公司資產，涉款1,800萬港元。警方會繼續調查，不排除有更多人被捕。

李桂華提到，今晨被捕的5名人士，全部是《蘋果日報》的報章或網上業務董事，包括東主、出版人及編輯，對該公司運作相當重要，亦對報章內容、風格及方針責無旁貸。警方認為有強烈證據表明，有關文章與外國或境外勢力串謀制裁計劃的重點，為境外機構實施制裁行動提供口實。李形容《蘋果日報》大樓已成犯罪現場，警方進行搜查工作期間會有見證人協助，以示公允。

保安局亦已引用國安法實施凍結令，涉及《蘋果日報》有限公司、《蘋果日報》印刷有限公司、AD Internet Limited(蘋果互聯網有限公司)3間公司的資產，合共1800萬港元。警方已向法庭申請手令搜查，範圍包括《蘋果日報》大樓，容許警方處理新聞材料、資料。

李表示，警方一向對新聞及出版自由十分重視，亦會依照國際公約，對公民權利、政治權利採用「高標準」，惟有關權利及自由受到國家安全規限，而非絕對性，故無可選擇地要向一間傳媒機構採取執法行動。至於「轉發」有關文章會否構成違法問題，李指要視乎是否存在「轉發」行為及其「轉發」的企圖，警方會再作調查。他又呼籲《蘋果日報》的員工亦要小心行事，以免觸犯國安法。

保安局局長李家超回應表示，《蘋果日報》5名高層涉違反國安法串謀勾結境外勢力，並引用國安法條文凍結蘋果日報3間相關公司合共1,800萬港元資產，他強調凍結涉嫌犯罪分子的財產是國際公認做法，他更形容有關資產是「黑錢」，重申警方會繼續調查，向所有涉及參與、協助、教唆及資助危害國家安全罪行人士追究。

李強調，今次警方行動是針對涉嫌以新聞工作作為工具，作出危害國安行為，與一般正常新聞工作無關，呼籲新聞工作者要保持距離，避免扯上關係。他又指，國家安全是頭等大事，任何工作人士遵守本港法律，包括《港區國安法》，警告任何人嘗試利用新聞工作保護傘或掩護，港府必以最嚴厲的措施依法打擊，呼籲市民切勿與危害國家安全人士同流合污，「要同佢哋切割」，否則負上沉重代價，後悔莫及。

另外，「蘋果假新聞及毒新聞監察組」數名成員手持「威脅國家安全、勾結外部勢力」、「支持警察 嚴正執法」到《蘋果日報》大樓外抗議，指壹傳媒目的是透過報道操控輿論、反中亂港，煽動市民的反政府情緒。其後，團體「蘋果惡行關注組」數名成員到場開酒慶祝。團體表示，《蘋果日報》多年來不擇手段炮製假新聞、荼毒年輕人，特意到場慶祝，希望黎智英「企業倒閉、破產收場」。