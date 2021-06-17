前港腳卓耀國做「收數佬」淋油追債　認刑毀罪被判感化

前香港足球代表隊成員卓耀國，聲稱因受疫情影響，曾經有10個月零收入，為解決經濟壓力而受聘任職「收數佬」負責淋紅油追債。牽涉多宗刑事毀壞案的他，早前在觀塘法院承認3項刑毀控罪，今日（17日）被判接受感化12個月。庭上披露，他接受感化期間需遵照感化官指示接受戒毒治療，及需定期交出尿液樣本以供驗毒測試。

現年26歲的被告卓耀國，報稱任職足球員。他被控於今年1月26日在健明邨明宙樓某單位，刑毀一名李姓人士的鐵閘和木門。他另被控於今年1月30日在同邨健華樓另一單位，刑毀一名莫姓人士的鐵閘和木門。他另被控於今年1月16日，在將軍澳康盛花園一個單位外，損毀該單位的外牆。

法庭早前為卓索取感化及社會服務令報告，報告建議他接受感化。辯方今日進一步求情，指卓於年幼時父母已分離，由祖父母撫養成人，祖父母承諾會監督卓改過自新。而卓在今次認罪還押前，亦與前球會的經理達成口頭協議，前球會答應重新聘用他讓他復出。主任裁判官錢禮最終按報告建議，判他接受感化12個月，但下令他須遵守多項條件，包括按感化官指示工作和居住，接受戒毒、心理及精神治療，出席及完成小組活動，遠離毒品及交出尿液報告以供測試。

卓今次承認兩宗刑毀案件，綜合兩案的案情顯示，他先於今年1月16日，在康盛花園一個單位外潑紅油。其後他再分別於今年1月26日及1月30日，先後在健明邨明宙樓及健華樓2個單位外潑紅油，並且張貼「欠債還錢 見字速電」的紙張。警方事後翻看閉路電視以鎖定他的身份。他被捕後，在警誡下招認犯兩案。